Jovem é executado a tiros ao abrir portão de casa no Araguaína Sul

Da Redação

Um Jovem de 22 anos foi executado na porta de casa na tarde deste domingo (15), em Araguaína. O crime aconteceu por volta das 14h30 na Rua Pau Brasil do setor Araguaína Sul.



Segundo a Polícia Militar, o jovem identificado como, Hudson Pacheco de Sousa, estava dentro de casa quando dois homens em uma moto pararam em frente ao portão da residência e o chamaram pelo nome. O rapaz foi atender ao chamado e quando abriu o portão foi surpreendido por vários disparos de arma de fogo.



Moradores afirmam terem ouvido cerca de cinco disparos. Um dos tiros atingiu a vítima no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi ao local e constatou a morte de Hudson.



(Fotos: Arquivo Pessoal e Portal O Norte)

Segundo populares, Hudson de Sousa havia se envolvido em uma briga na noite anterior e estava com hematomas no rosto. De acordo com a PM, o rapaz tem passagens pela polícia por roubo.



O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).



(Fotos: Portal O Norte)

Os autores fugiram logo após o crime e até agora nenhum suspeito foi preso.