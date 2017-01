Casal armado foi parar na delegacia depois de uma denúncia anônima

Da Redação

O jovem identificado com Wesley Medeiros da Silva Tavares (20 anos) e uma adolescente de 15 anos, estavam no balneário Água Doce na tarde deste domingo (15), em Araguaína, quando segundo testemunhas, o rapaz teria efetuado tiros no local e saíram logo em seguida.



A polícia recebeu a denúncia através do 190 e se deslocou para atender a ocorrência. O casal foi abordado quando já estava no setor jardim das Flores. Após averiguação os PMs encontraram com a menor, um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas.



Os dois foram pegos em flagrante e levados juntamente com a arma para a Delegacia de Plantão.



