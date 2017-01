Artista plástico morre ao cair de penhasco enquanto fazia selfie

O artista plástico Pierre de Freitas morreu após cair de um penhasco na região da Serra do Carmo, na zona rural de Palmas, na manhã deste domingo (15). O acidente aconteceu em uma trilha de difícil acesso. Segundo os Bombeiros, o homem caiu de uma altura de cerca de 70 metros.



A perícia esteve no local e informou que, segundo relatos de testemunhas, ele estava no topo tentando fazer uma selfie, quando escorregou e caiu.



Pierre tem o título de Cidadão Palmense pelo trabalho artístico e foi presidente da Fundação Cultural de Palmas entre 2008 e 2010. Ele também era professor e tatuador.



(Foto: Arquivo Pessoal)

No momento do acidente, Pierre estava acompanhado de uma turista canadense, que acionou os bombeiros por volta das 8h da manhã.



Conforme a corporação, o acidente ocorreu em uma trilha pouco utilizada. Parentes da vítima informaram aos militares, que Freitas sempre ia ao local fazer fotos.



A perícia informou ainda, que o corpo foi encontrado preso a uma árvore e no local havia muito sangue. Também foram encontrados os pertences da vítima como tênis, óculos e uma corrente de ouro que estavam espalhados pela vegetação por onde o corpo foi caindo.



O corpo foi resgatado pelo helicóptero da Secretaria de Segurança Pública e levado para o campo tiros de Palmas, onde foi repassado ao Instituto Médico Legal de Palmas. O corpo já foi liberado.



(Foto: Aurora Fernandes/TV Anhanguera)



O velório está acontecendo na sede do Sindicato dos Médicos do Tocantins, que fica na quadra 201 Sul, em Palmas.



Fonte: G1/TO