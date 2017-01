Cliclista é atingido por moto quando tentava atravessar a BR-153

Da Redação

Um ciclista de 40 anos ficou gravemente ferido depois de ser atingido por uma motocicleta na BR-153, próximo a Nova Olinda, Norte do Estado.



A colisão ocorreu na noite de sábado (14), nas proximidades do povoado Novo Alegre. Segundo testemunhas, o ciclista identificado como Josselino Pereira Gonçalves, estava aparentemente embriagado, teria tentado atravessar a pista no momento em que o motociclista transitava pela rodovia.



Com o choque, o ciclista sofreu fratura em uma das pernas e socorrido por uma ambulância, ele foi levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Já o motociclista que não teve identidade divulgada, sofreu ferimentos leves. Socorrido por terceiros, ele foi encaminhado para o hospital.



(Fotos: Portal O Norte)