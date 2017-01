Bombeiros resgatam corpo de mototaxista que se afogou no Rio Araguaia

Da Redação

Um mototaxista de 31 anos morreu afogado na tarde desse domingo (15), em Araguatins, Extremo Norte do Estado.



O afogamento aconteceu próximo à AABB, do outro lado da margem. Segundo testemunhas, a vítima identificada como Álvaro Diego da Costa Araújo, teria ingerido bebida alcoólica e estava dentro da água quando desapareceu.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 15h25min e imediatamente deram início às buscas que terminou aproximadamente duas horas depois, quando o corpo foi encontrado a uma profundidade de 6 metros no Rio Araguaia.