Trabalhador morre dentro de silo de grãos de 15 metros de profundidade

Da Redação

Um trabalhador de 44 anos morreu depois de entrar em um silo de grãos de 15 metros de profundidade. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (16), em uma fazenda localizada no município de Goiatins, região Norte do Estado.



Segundo informações, o homem identificado como Josemar Lopes da Silva, passou mal ao descer dentro do silo e não conseguiu sair do local.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate e a equipe teve que usar máscaras de oxigênio para retirar o corpo da vítima.



De acordo com os Bombeiros, havia gás dentro do silo mas eles não conseguiram identificar qual o tipo e a principal suspeita é de que o trabalhador tenha passado mal depois de inalar a substância.



Divulgação Bombeiros

O corpo de Josemar da Silva foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína (IML).