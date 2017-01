Jovem é degolado e espancado dentro da própria casa em Araguaína

Da Redação

Um jovem de 22 anos foi degolado e espancado dentro da própria casa em Araguaína. O crime aconteceu por volta das 23 horas dessa terça-feira (17), na Avenida São Francisco do setor Raizal.



A vítima foi identificada como Rafael Braga da Silva. Segundo relatos de vizinhos, pouco antes de ser morto eles ouviram gritos de pedido de socorro vindo da casa do rapaz.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local encontrou o Rafael da Silva ensanguentado no chão da cozinha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve na casa e constatou a morte da vítima.



Dentro da residência os móveis estavam revirados dando indícios de que houve uma luta corporal antes da morte.



Rafael da Silva tinha passagens pela polícia por furto e roubo e era conhecido no mundo do crime pelo apelido de "Fanta". O jovem também era usuário de drogas e a polícia acredita que sua morte pode ter sido motivada por acerto de contas.



(Foto da Esquerda: Portal O Norte/ Foto Direita: Divulgação)

Até o fechamento desta matéria nenhum suspeito do crime havia sido preso.



Após perícia no local do crime, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.



(Foto: Portal O Norte)