Vovô do crime tenta subornar policiais com imóvel de R$ 90 mil reais

Da Redação

Um idoso de 62 anos que estava foragido da justiça, foi recapturado por agentes da Delegacia de Investigações Criminais (Deic Araguaína) por volta das 17 horas desta terça-feira (17), no setor Brasil. Para tentar escapar da prisão, ele tentou subornar os policiais.



A proposta feita pelo criminoso foi gravada por um agente. O áudio que nossa reportagem teve acesso mostra o momento em que, Donizete Pereira, confessa que fugiu do Tocantins para São Paulo e ainda aproveitou para oferecer uma casa avaliada em R$ 90 mil reais em troca de ser liberado pelos policiais.



Donizete revelou aos agentes que havia chegado na madrugada de ontem (16), em Araguaína e pretendia vender o imóvel e voltar para São Paulo.



No momento da abordagem, Donizete apresentou documentos falsos expedidos em São Paulo: uma CNH e uma identidade em nome de Antônio Augusto da Silva.

Documentos falsos apresentados pelo idoso. (foto: Portal O Norte)

Diante dos fatos, a equipe da Deic deu voz de prisão a Donizete por corrupção ativa e falsidade ideológica.



O idoso era foragido da Cadeia de Gurupi, onde cumpria pena de 10 anos por tráfico de drogas. Antes de ser considerado foragido, Donizete cumpria a pena em regime semi-aberto e trabalhava em troca de remissão de pena.



Capturado, Donizete foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP).