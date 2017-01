PM dá dicas sobre ferramentas de bloqueio e rastreamento de celulares

Em caráter preventivo, a Polícia Militar do Tocantins dá dicas sobre a utilização de ferramentas que facilitam a localização e ou bloqueio de aparelhos roubados, furtados, perdidos ou extraviados. Com o rastreamento, os policiais militares conseguem localizar o aparelho roubado ou furtado, e com o bloqueio, o proprietário inutiliza o celular, que não poderá ser usado por um usuário que não possua os códigos corretos para acessar e desbloquear o aparelho.



O bloqueio do aparelho celular pode ser feito por meio da Central de Atendimento da Operadora de celular. Com essa ação, o aparelho será inutilizado, pois não funcionará mesmo com a troca de chip, inclusive para outra operadora. Já a instalação de aplicativos de rastreamento, que podem ser baixados gratuitamente, permite que o dono do celular ou alguém, que tenha acesso às senhas previamente cadastradas no aplicativo, rastreie o aparelho ou mesmo bloqueie.



IMEI



Para que o proprietário do celular possa fazer uso dessas ferramentas é necessário que saiba o número do IMEI do aparelho.



O IMEI é uma sigla em inglês que significa Identificação Internacional de Equipamento Móvel, que é um código único. O IMEI está visível na nota fiscal da compra do aparelho; na etiqueta colada no aparelho, que é avistada ao retirar-se a bateria; ou ainda para determinados aparelhos celulares, na tela do telefone ao digitar o código *#06#. Para os smartphones o IMEI pode ser localizado via internet por meio do e-mail cadastrado no Google Play.



Com o código de IMEI em mãos, o proprietário que teve seu aparelho celular roubado ou furtado, perdido ou extraviado, possibilita que a Polícia Militar tenha mais agilidade para bloquear o aparelho celular e, com o uso de aplicativos, rastreá-lo, facilitando assim sua localização e impedindo o uso por pessoas indevidas.



Fonte: Ascom PM