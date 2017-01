Projeto de bacias para conter alagamentos deve ficar pronto este ano

A solução de problemas históricos de drenagem em Araguaína é uma das prioridades da gestão de Ronaldo Dimas. Durante o primeiro mandato, mais de 30 mil metros de drenagem foram implantados na cidade, além da execução de trabalho periódico de limpeza de bocas de lobo, córregos e canais, e obras emergenciais, priorizando os setores que sofriam com alagamentos, erosões e risco de desabamentos.



Dando continuidade aos trabalhos está em fase de desenvolvimento estudo e cálculo hidrológico a implantação de bacias de detenção das águas das chuvas, melhorando a qualidade de vida da população através da redução dos riscos de ocorrência de eventos indesejáveis como os alagamentos. “Por se tratar de obras prioritárias, a execução da implantação das bacias será ainda neste ano”, afirmou o secretário da infraestrutura, Simão Moura Fé.



O secretário explica que a bacia de detenção, contenção, armazenagem e amortecimento, é um reservatório para armazenamento temporário das águas das chuvas, liberando lentamente a água acumulada, garantindo que o sistema de macrodrenagem funcione com eficiência e de maneira controlada.



As primeiras bacias de detenção implantadas em Araguaína serão a do córrego Canindé à jusante do Parque Cimba, e a do córrego Neblina, a partir da Rua Belo Horizonte, na Vila Goiás.



Proteção de nascentes e macrodrenagem



A proteção de nascentes é outro projeto que já se encontra em execução e será ampliado com a implantação de parques ecológicos de proteção ambiental na cidade, garantindo a preservação da mata ciliar dos córregos e proporcionando novos espaços de lazer para a comunidade.



Além do Parque Cimba, já implantado, o sistema de drenagem executado entre os setores Jardim das Mangueiras e Universitário antecede as obras do Parque Nascente Neblina e as obras de drenagem executadas na região Oeste antecedem a implantação do Parque São Miguel. Está prevista ainda a implantação do Parque Xixebal, que abrangerá toda a região desde o Setor Xixebal, Nova Araguaína, o Residenciais Lago Azul, Cidade Nova e Parque do Lago.



No Plano de Macrodrenagem foram executadas e estão em andamento obras de canalização de córregos, transposição de bacias e diversas drenagens com implantação de sarjetas, bueiros e galerias. Entre os setores beneficiados estão Raizal, Tereza Hilário, Araguaína Sul, Maracanã, Oeste, Universitário, Nova Araguaína, Xixebal, Santa Helena, Jardim Paulista e Jardim das Mangueiras.



Fonte: Ascom Prefeitura