Assaltantes invadem hospital e roubam pacientes e funcionários

Da Redação

Pacientes e funcionários do Hospital Regional de Paraíso do Tocantins foram surpreendidos por homens armados que invadiram a unidade na madrugada de hoje (19) e roubaram celulares de quem estava na recepção.



A ação criminosa aconteceu por volta das 2 horas da manhã. Segundo a PM, duas testemunhas relataram que estavam na entrada do hospital quando os assaltantes armados chegaram em uma moto.



As vítimas afirmaram que os dois bandidos eram magros e usavam jaquetas. A PM realizou diligências mas nenhum suspeito foi preso.