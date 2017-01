Um jovem e um menino são pegos em flagrante com revólver de mentira

Da Redação

Um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 13 anos apreendido pela polícia durante uma abordagem de rotina no setor Maracanã em Araguaína.



A ação policial aconteceu por volta das 19h50 dessa quinta-feira (19), na Rua Itamaraty do setor Maracanã, quando a equipeda Força Tática Motos da Polícia Militar, pararam os suspeitos e durante uma revista encontraram com eles um simulacro de arma de fogo semelhante a uma pistola Taurus.



O maior de idade foi identificado como Daniel Almeida Martins da Silva. Ele já tem passagem pela polícia e foi preciso há alguns dias com uma motocicleta Honda Biz roubada.



A dupla foi levada para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.



(Foto: Portal O Norte)