Dupla de adolescentes é apreendida com arma artesanal e moto roubada

Da Redação

A Polícia Militar recuperou uma moto roubada no Bairro Eldorado por volta das 21 horas da noite dessa quinta-feira (19).



O veículo foi encontrado no Jardim Paulista pela equipe da Força Tática Motos cerca de duas horas depois, sendo conduzido por dois adolescentes.



Além da moto, a polícia aprendeu com a dupla de adolescentes, uma arma de fogo de fabricação caseira.



(Foto: Fábio Dione)

Os menores, moto e arma apreendidas foram levados para a Delegacia de Plantão.



(Foto: Fábio Dione)