Dois homens e uma adolescente são executados a tiros em rodovia

Da Redação

O final da tarde desse domingo (22), foi marcado por um triplo homicídio a região Norte do Estado. Os crimes aconteceram em na TO-423 na região de Mato Verde já no municípiop de Babaçulândia.



Os assassinatos ocorreram por volta das 18 horas e as vítimas foram identificadas como: Gildkson da Silva Guimarães de 25 anos (conhecido como Decão), João Lucas Azevedo da Silva (18 anos) e Cristina Oliveira Assunção (15 anos). Os três foram executados à queima roupa.



Duas vítimas estavam no meio da estrada, o outro rapaz ainda atravessou uma cerca de arame para tentar escapar dos tiros mas acabou atingido e morreu às margens da rodovia. Os primeiros populares que passaram pelo local pensavam que o caso se tratava de um acidente, já que havia uma moto Honda Biz com placa de Araguaína, caída próxima aos corpos. A Polícia Militar foi acionada e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também esteve no local e constatou as mortes.



(Foto Esq: Portal O Norte/Foto Dir.: Divulgação)

Testemunhas disseram à polícia, que as três vítimas tinham sido vistas em um bar que fica na mesma região e que no local eles teriam se envolvido em uma discussão. A principal suspeita é que eles tenham sido seguidos e executados por uma pessoa envolvida na confusão.



Depois de serem periciados, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.



As investigações sobre o caso devem ficar a cargo da Polícia Civil.