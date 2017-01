Suspeito de matar professor do Senai é executado a tiros

Da Redação

O corpo de um jovem foi encontrado com várias marcas de tiros no último sábado (21), no loteamento Serra Dourada, em Araguaína.



A vítima foi identificada como Fernando Henrique Dias, mais conhecido como ‘Fernandinho Beira-Mar’. Ele era considerado foragido da Justiça, apontado como o principal suspeito de atirar e matar o Instrutor do Senai, Cleurismar Barbosa Sousa (mais conhecido como Japa), durante um assalto à residência ocorrido em 25 de novembro do ano passado no Jardim Boa Sorte.



Fernando Henrique foi encontrado morto por volta 14 horas na Rua Rouxinol II, e tinha mais de 10 perfurações de bala pelo corpo.



Segundo moradores das proximidades, um carro foi visto passando passando pelo local em alta velocidade no início da noite de sexta-feira (20), e logo em seguida foram ouvidos vários disparos.



Latrocínio



O comparsa de Fernando no latrocínio que teve como vítima o “Japa” foi identificado como Bruno Souza Chagas (24 anos), que foi preso em 28 de dezembro pela Polícia Civil após investigação do Delegado Rerisson Macedo encontrar provas de seu envolvimento no crime na casa de Bruno.



Bruno foi preso quando estava internado no Hospital Regional de Araguaína (HRA) depois de ter sido baleado quando estava com sua mulher Allina Gama de Morais (Conhecida como “Loira do Crime). Allina também foi baleada e morreu na hora.