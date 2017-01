Suspeito é internado sob escolta depois de ser baleado após assalto

Da Redação

Um jovem foi baleado quando tentava fugir da polícia depois de assaltar uma mulher no setor Construindo Sonhos em Araguaína.



A ação policial aconteceu por volta das 23h30 desse domingo (22). Segundo a vítima, ela e outras pessoas estavam sentadas na porta de casa, quando o bandido chegou e armado com um revólver anunciou o assalto mandando passarem os celulares. Logo em seguida, o assaltante fugiu levando dois aparelhos.



No momento do crime uma viatura da Polícia Militar passava nas proximidades e os moradores pediram ajuda. Os PMs então conseguiram visualizar e alcançar o suspeito que tentou fugir e acabou baleado pelos policiais no quintal de uma residência.



O suspeito foi identificado como Mateus Apolônio Gomes de Sousa (19 anos). Com ele, a polícia apreendeu um simulacro de arma de fogo, um facão e dois celulares roubados.



(Fotos: Portal O Norte)

Preso em flagrante, Mateus de Sousa foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), onde permanece internado sob escolta policial.



