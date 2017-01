Homem morre em sofá depois de ser esfaqueado dentro da própria casa

Da Redação

Por volta das 21h32min de sábado (210, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no setor Presidente Lula em Araguaína, onde um homem foi esfaqueado dentro da própria casa.



A residência onde aconteceu o crime fica na Rua Getúlio Vargas. Quando a PM chegou no local a vítima já estava morta em um sofá.



Moradores informaram que o autor estava nas imediações e os policiais fizeram um patrulhamento e encontraram um suspeito que foi conduzido para a delegacia mas após prestar depoimento foi liberado por falta de provas.



A vítima foi identificada como Mábio da Silva Câmara (30 anos). Depois do local ser periciado, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade.