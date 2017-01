Motos são arrastadas por correnteza durante chuva que caiu em Araguaína

A chuva forte que caiu no início desta manhã em Araguaína causou transtornos e por pouco não fez duas vítimas fatais. Dois motociclistas foram arrastados pela força da água quando tentavam atravessar um ponto de alagamento em um córrego que cruza a Avenida Castelo Branco na altura do setor Couto.



(Fotos: Portal O Norte)

Os dois homens foram identificados como Edson Silva e Alcides Vieira. Eles conseguiram nadar e se salvar mas as motos foram carregadas pela correnteza.



Alcides Vieira conseguiu se salvar mas teve a moto carregada pela correnteza. (Foto: Portal O Norte)

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e conseguiu encontrar a moto de Edson Alves a cerca de 400 metros do local onde aconteceu o incidente. Já o veículo de Alcides Vieira ainda não foi localizado. Segundo o Tenente Rocha, a equipe está aguardando o volume de águas baixarem para facilitar as buscas. No local onde os motociclistas tentaram atravessar, a água subiu quase 1 metro de altura.



Edson Silva conseguiu recuperar a moto levada pela enxurrada.(Fotos: Portal O Norte)

A equipe de Bombeiros alerta para os perigos de tentar enfrentar a força das águas neste tipo de situação. “Se a pessoa perceber que o volume de água tá muito grande é importante não tentar atravessar porque se uma enxurrada dessa carrega uma moto imagine uma pessoa”, disse o Tenente Rocha.



Morte



No último dia 10, uma mulher morreu depois de ser arrastada pela correnteza durante um temporal que caiu em Araguaína.



Segundo uma testemunha, a mulher foi carregada pela água para o córrego Canindé na altura da Rua das Mangueiras, setor Noroeste. O corpo dela foi encontrado cerca de duas horas depois a aproximadamente 1 km do local onde ela caiu.



Alagamentos



Os principais pontos de alagamento ficam concentrados na região às margens dos córregos da cidade, como o Neblina que corta a região Central onde em alguns pontos, a água chegou a cobrir pontes que atravessam o córrego.



Projetos de Drenagem



Segundo a prefeitura, durante o primeiro mandato de Ronaldo Dimas, mais de 30 mil metros de drenagem foram implantados na cidade, além da execução de trabalho periódico de limpeza de bocas de lobo, córregos e canais, e obras emergenciais, priorizando os setores que sofriam com alagamentos, erosões e risco de desabamentos.

Recentemente a prefeitura divulgou que está em fase de desenvolvimento o estudo e cálculo hidrológico para implantação de bacias de detenção das águas das chuvas, com o objetivo de reduzir os riscos de alagamentos.



O projeto que é classificado como prioridade para o prefeito, é um reservatório para armazenamento temporário das águas das chuvas, liberando lentamente a água acumulada, garantindo que o sistema de macrodrenagem funcione com eficiência e de maneira controlada.