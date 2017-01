Corpo é encontrado enterrado próximo a lixão no Norte do Estado

O corpo de um homem foi encontrado enterrado próximo a um lixão que fica no município de Campos Lindos, região Norte do Tocantins.



A informação foi passada à Polícia Militar por volta das 19h30 dessa terça-feira (25), através de uma ligação via 190.



(Fotos: Divulgação)

Os policiais foram ao local e confirmaram a veracidade do fato. Após perícia, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína, onde a vítima foi identificada como Marcos Soares da Silva.



De acordo com o IML, a vítima foi executada a tiros. Marcos era considerado foragido da justiça. Ele foi preso em fevereiro de 2015, por repassar notas falsas de R$ 100 reais em comércios de Araguaína e cumpria pena por estelionato. Em junho de 2015 ele fugiu pela primeira vez quando estava preso na Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA). Na época ele foi recapturado e mandado para o Barra da Grota de onde fugiu recentemente.



A família de Marcos registrou um Boletim de Ocorrência. segundo parentes, ele também era usuário de drogas.