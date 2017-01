Caminhão carregado de mercadorias tomba e deixa motorista ferido

Uma pessoa ficou ferida na madrugada desta quarta-feira (25), em um acidente envolvendo uma Scania no km 563 da BR-153, entre os municípios de Fátima e Santa Rita do Tocantins.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 03h45min e foi registrado como saída de pista com tombamento e derramamento da carga: tapioca e fécula de mandioca.



O motorista da Scania com placas de Cianorte/PR, não teve nome divulgado e sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido por uma ambulância da cidade de Fátima e encaminhado para atendimento médico.



A rodovia precisou ser interditada para a retirada da carga e do caminhão tombado da pista mas já está liberada.



(Foto: Ascom PRF/TO)