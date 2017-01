Idosa é morta pelo marido que depois tenta se suicidar usando uma faca

Mulher é morta pelo marido que depois tenta suicídio e vai parar no hospital.

Um homem matou a própria esposa e logo em seguida tentou se suicidar na tarde desta quarta-feira (25), em Araguaína. A tragédia aconteceu na Rua das Amoreiras no setor Araguaína Sul II.



Segundo informações preliminares, a mulher identificada como Raimunda Ferreira de Oliveira tinha 63 anos e morreu após ser atingida por dois tiros. Depois de matar a mulher, o homem identificado como Raimundo Alves de Oliveira tentou se matar com uma faca e foi encontrado caído no chão próximo ao corpo da esposa, na área da residência onde o casal morava.



(Foto: Reprodução)

Vizinhos acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que quando chegou na casa, constatou a morte da mulher. O local deve passar por perícia e após os procedimentos o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).



(Fotos: reprodução Portal O Norte)

Raimundo Alves de Oliveira trabalha como pedreiro, ele foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



(Fotos: Portal O Norte)

Segundo informações, o homem e a mulher eram casados há 49 anos e tinham 5 filhos. Eles viviam em uma chácara na zona rural de Araguanã e há aproximadamente seis meses haviam se mudado pra casa onde tudo aconteceu. De acordo com relatos de vizinhos, antes de passar a faca no próprio pescoço o homem teria dito que fez isso porque o casal estava se separando e a mulher não queria reatar o relacionamento.



(Fotos: Portal O Norte)