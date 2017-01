Polícia prende suspeito e recupera R$ 55 mil reais roubados dos Correios

Três agências dos Correios foram alvos de assaltantes nesta quarta-feira (25), na região Norte do Tocantins. Os ataques aconteceram em Filadélfia, Muricilândia e Carrasco Bonito.



A primeira ação criminosa foi registrada em Filadélfia, por volta das 9h30. Segundo um dos servidores, que chegou a ser rendido pelos criminosos, um dos indivíduos, estava com um revólver e o obrigou a abrir o cofre da agência. No momento da ação dos bandidos, outras duas pessoas estavam no local.



Uma hora depois, o alvo foi a agência que fica na cidade de Muricilândia, onde os ladrões invadiram a agência e depois de pegar o dinheiro do cofre, fugiram em um carro de cor prata que foi roubado no local. Logo depois, o carro foi abandonado e os assaltantes seguiram em fuga em outro veículo, desta vez um Fiat Toro, cor verde.



Por volta de meio-dia, foi a vez da agência de Carrasco Bonito ser assaltada e os criminosos agiram na mesma modalidade de crime.



A Polícia Militar deu início às diligências e conseguiu prender ainda nesta tarde, um dos suspeitos de envolvimento no assalto à agência de Muricilândia, Norte do Estado.



Próximo ao Município de Garimpinho sentido a Araguaína, enquanto uma equipe de militares da Força Tática do 2º Batalhão estava fazendo patrulhamento e abordagem na BR-153, deparam-se com uma camionete, o motorista ao avistar a viatura da PM fez uma manobra tentando fugir da guarnição, em sentido a uma estrada vicinal, porém o carro foi interceptado pelos militares e um dos ocupantes foi capturado. Ele foi identificado como John Leno Pereira Freitas.

Dois suspeitos conseguiram fugir pelo matagal. Após a prisão do suspeito e do veículo, os policiais militares apuraram que o carro não era produto de furto/roubo, estando em situação regular e com registro de propriedade em nome da mãe do suspeito detido. Dentro do veículo foi encontrada uma grande quantia de dinheiro, oriundo do assalto. Segundo apurado por nossa reportagem q quantia é de cerca de R$ 55 mil reais.



Freitas foi detido em flagrante e encaminhado para a sede da Polícia Federal em Araguaína. Ele já possui passagem pela polícia por roubo.

Segundo o sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares (Sintect), os três assaltos aconteceram de forma semelhante. Dois homens chegaram armados, próximo do intervalo de abertura dos cofres e eles conseguiram levar dinheiro das três agências.



Ainda de acordo com dados repassados pelo sindicato, outros seis assaltos e um arrombamento em agências dos Correios foram registrados somente este mês. Em 2016, foram 33 ocorrências.



A Polícia Militar continua as diligências na tentativa de capturar mais envolvidos.