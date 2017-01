Após denúncia Polícia Militar prende mais dois suspeitos de assalto a agência dos Correios; dupla viajava em van sentido Araguaína

A Polícia Militar prendeu no início da noite desta quinta-feira (26), dois suspeitos de envolvimento no assalto à agência dos Correios do município de Filadélfia, região Norte do Tocantins. O crime aconteceu na manhã de ontem.



Os policiais chegaram até a dupla depois de uma denúncia anônima, indicando que dois suspeitos estariam dentro de uma van que saía de Filadélfia sentido Araguaína.



De posse das informações, as equipes da Força Tática e Tática Motos se deslocaram até a saída da cidade e interceptaram a van. Dentro do veículo a polícia apreendeu uma arma de fogo calibre 32 e identificou os dois homens suspeitos: Alisson Trindade (18 anos) e Júnior Martins da Silva (sem idade informada).

Com os dois indivíduos a polícia apreendeu uma quantia em dinheiro ainda não divulgada. À polícia, os dois homens confessaram que foram eles os autores do assalto e ainda disseram que a moto utilizada na ação foi abandonada nas proximidades de um lixão da cidade. A dupla falou também que apenas eles dois participaram do roubo.



Detidos em flagrante, Alisson e Júnior foram levados para a sede da Polícia Federal em Araguaína.



Com a confissão dos dois e a informação sobre o paradeiro da moto utilizada na fuga, a PM de Filadélfia está fazendo levantamento na área indicada pelo suspeitos, para tentar encontrar o veículo abandonado.



Entenda o caso



Três agências dos Correios foram alvos de assaltantes nesta quarta-feira (25), na região Norte do Tocantins. Os ataques aconteceram em Filadélfia, Muricilândia e Carrasco Bonito.



A primeira ação criminosa foi registrada em Filadélfia, por volta das 9h30. Segundo um dos servidores, que chegou a ser rendido pelos criminosos, um dos indivíduos, estava com um revólver e o obrigou a abrir o cofre da agência. No momento da ação dos bandidos, outras duas pessoas estavam no local.



Uma hora depois, o alvo foi a agência que fica na cidade de Muricilândia, onde os ladrões invadiram a agência e depois de pegar o dinheiro do cofre, fugiram em um carro de cor prata que foi roubado no local. Logo depois, o carro foi abandonado e os assaltantes seguiram em fuga em outro veículo, desta vez um Fiat Toro, cor verde.



Por volta de meio-dia, foi a vez da agência de Carrasco Bonito ser assaltada e os criminosos agiram na mesma modalidade de crime.



Ainda ontem a polícia conseguiu prender um dos suspeitos de envolvimento no assalto à agência de Muricilândia. John Leno Pereira Freitas estava no Fiat Toro com mais dois comparsas, que depois de terem o carro interceptado pela polícia, conseguiram fugir por um matagal.

O carro usado na fuga pertence à mãe de Jhon Leno e dentro do veículo a polícia encontrou mais de R$ 55 mil reais em dinheiro, roubados da agência.