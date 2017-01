Cliente é baleado em comércio durante tentativa de assalto em Araguaína

Um homem foi baleado durante uma ação criminosa que aconteceu na manhã desta sexta-feira (27), em um estabelecimento comercial que fica na Avenida Prefeito João de Sousa Lima, em Araguaína, Norte do Tocantins.



Segundo relatos da vítima à Polícia Militar, ele estava no local para comprar uma moto, quando dois indivíduos invadiram o comércio anunciando um assalto, em seguida ele ouviu disparos.



(Fotos: Divulgação)

A vítima é Márcio Oliveira de Araújo (30 anos). Baleado no ombro esquerdo, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



(Foto: Divulgação)

De acordo com a polícia, o proprietário do estabelecimento saiu atrás dos assaltantes. Os militares não informaram se os bandidos conseguiram levar alguma coisa do estabelecimento e afirmaram que vão analisar as imagens de câmeras de segurança próximas ao local para tentar identificar os autores.