Morre jovem universitária que há um mês lutava pela vida após grave acidente

Morreu na noite deste domingo (29), Lorena Lima Araújo. A jovem de 25 anos lutava pela vida desde o dia 25 de dezembro do ano passado, quando foi atingida por um veículo enquanto conduzia a sua moto, uma Honda Biz, em Araguaína.



Lorena Araújo estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Araguaína (HRA) desde o dia do acidente e por volta das 19 horas desse domingo, sofreu uma parada respiratória e não resistiu.



No período em que esteve internada na UTI, Lorena foi submetida a vários procedimentos cirúrgicos já que no acidente além de um coágulo no cérebro, ela sofreu fratura exposta no ombro, costela, bacia e fêmur.



Em recente entrevista à imprensa, a mãe de Lorena descreu a filha com muito carinho. Segundo ela, a jovem era dedicada e trabalhadora. Lorena trabalhava como cabeleireira desde os 14 anos, fez curso de técnico em enfermagem e estava estudando ciências contábeis.



Entenda o caso



O acidente aconteceu em um cruzamento no setor Noroeste. Lorena seguia pela preferencial na Rua Águas Claras quando foi atingida por um veículo. O motorista que não respeitou a sinalização e provocou o acidente, fugiu sem prestar socorro. Até hoje o condutor não foi identificado.



Revolta e Comoção



O caso de Lorena gerou revolta e comoção nas redes sociais. Familiares e amigos da jovem até hoje pedem ajuda para que o condutor imprudente seja identificado. No perfil de Lorena no Facebook, várias mensagens de solidariedade estão sendo postada por internautas.