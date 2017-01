Garota tenta defender a mãe em assalto e termina baleada

Uma garota de 13 anos de idade foi baleada durante uma tentativa de assalto na Avenida Goiás do setor Coimbra em Araguaína.



O crime aconteceu por volta das 21h30 horas do último sábado (28). Segundo a Polícia Militar, a adolescente e sua mãe estavam sentadas em uma moto Honda Biz na porta de casa, quando dois homens em uma moto se aproximaram das vítimas anunciando o assalto e mandando elas entregarem o veículo. A adolescente reagiu ficando na frente da mãe e pedindo para que os bandidos não levassem a moto alegando que sua mãe foi assaltada recentemente. Neste momento, um dos bandidos que estava na garupa atirou duas vezes contra ela.



Um dos disparos atingiu a garota na região do abdômen e os criminosos fugiram em seguida sem levar nada. A menor foi socorrida às pressas e levada para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



(Fotos: Portal O Norte)

Segundo as vítimas, a moto dos criminosos era laranja e o condutor usava coletes de moto taxi. A Polícia Militar fez diligências na região e conseguiu encontrar o colete abandonado em uma rua do setor Patrocínio. O material foi encaminhado para a Delegacia de Plantão.



Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.