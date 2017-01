Suspeito acaba baleado enquanto roubava celulares de vítimas

Um jovem de 20 anos foi baleado na noite desse domingo (20), quando praticava uma assalto com outro comparsa.



A ação criminosa aconteceu por volta das 21 horas na Rua 34 do setor Nova Araguaína. Segundo a Polícia Militar, a dupla estava em uma moto quando chegou em um estabelecimento e anunciando o assalto começou a recolher celulares das vítimas que estavam no local.



No momento em que os dois praticavam o assalto, eles foram surpreendidos por uma terceira pessoa que armada atirou contra os bandidos. Um dos suspeitos foi atingido no braço direito. Ele caiu no chão enquanto o seu comparsa fugiu.



O jovem baleado foi identificado como Gedeone Machado de Jesus (20 anos). Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



(Fotos: Portal O Norte)

No local do crime, a polícia apreendeu a moto utilizada pela dupla e um simulacro de arma de fogo. O veículo e a arma de mentira foram levados para a Delegacia de Plantão.



(Fotos: Portal O Norte)

A polícia não identificou o autor do disparo que atingiu o criminoso.