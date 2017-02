PM que provocou morte de casal em acidente é indiciado por homicídio

O policial Militar Sayno Oliveira Silva (42 anos), envolvido no acidente que matou um casal de namorados, Brenda Lima e Lucas Rocha, no início deste mês em Araguaína, região Norte do Estado, deve ser indiciado por homicídio doloso, quando o infrator assume ou aceita o risco de causar um dano.



O inquérito sobre a morte do casal foi concluído pela Polícia Civil. As investigações foram realizadas sob o comando do Delegado Rerisson Macedo e também responsabiliza o PM por lesão corporal de natureza grave.



De acordo com as investigações, o policial dirigia em alta velocidade e embriagado. Silva ainda teria efetuado disparos no local do acidente para tentar dispersar testemunhas.



O acidente aconteceu na noite de 1º de janeiro, no perímetro urbano da BR-153. O militar estava em um carro, seguindo no mesmo sentido da motocicleta em que estavam Brenda Lima e Lucas Rocha e na entrada do bairro Nova Araguaína, o carro colidiu com a motocicleta, que foi arrastada por vários metros.



Brenda e Lucas foram socorridos e levados para o Hospital Regional de Araguaína (HRA). A jovem de 23 anos morreu no final da noite em que aconteceu o acidente. Lucas faleceu logo em seguida. Ele sofreu fraturas na perna e não resistiu a um procedimento cirúrgico.



Brenda deixou um casal de filhos: um menino de 4 anos e uma menina de 3 anos. Lucas também deixou um filho.



O militar envolvido no acidente também foi parar no HRA e ficou internado na sala vermelha, local onde ficam pacientes em estado grave.



O PM Sayno Oliveira Silva recebeu alta no dia 5 de janeiro, se apresentou à Polícia Civil para prestar depoimento e logo depois foi liberado para responder em liberdade.