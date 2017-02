PM prende foragido da justiça de Goiás que cometeu roubos

Outra vez a Polícia Militar foi rápida e prendeu um acusado de roubo em Pedro Afonso. No início da madrugada desta terça-feira, 31, um diarista de 29 anos foi preso após roubar duas pessoas. O homem é natural de Cáceres (MT) e era foragido da Justiça do Estado de Goiás.



No primeiro delito praticado em uma rua do Setor Bela Vista I, o autor anunciou o assalto e ameaçou uma pessoa simulando estar armado. Em seguida, a vítima foi agredida e obrigada a entregar seu relógio.



Logo em seguida, o acusado roubou uma bicicleta de um homem na Avenida Pedro Mariano dos Santos, na entrada de Pedro Afonso.



Ao receber as características do autor, uma equipe do 3º BPM realizou diligências, localizou rapidamente e prendeu o suspeito na Rua da Liberdade, no Setor Bela Vista.



Ele foi reconhecido pelas duas pessoas roubadas anteriormente e levado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com as vítimas e objetos, sendo apresentado ao agente de plantão para as providências. Ainda na DP foi constatado que existia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Goiás contra o autor, que foi devidamente cumprido.



Trabalho contínuo



O comandante do 3º BPM, major Magno, destacou que a Polícia Militar tem agido diuturnamente para coibir a prática de delitos e prender autores de crimes, o que pode ser constatado com as prisões recentes do autor do roubo desta terça-feira, em Pedro Afonso, e de dois homens que roubaram um comércio no município de Santa Maria do Tocantins, no último dia 20 de janeiro.



Major Magno ainda ressaltou que a ajuda da comunidade é importante para combater o crime, sobretudo informando a PM caso veja algo suspeito por meio do telefone 190, da Polícia Militar. (Ascom 3º BPM)