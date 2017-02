Homem é morto a facadas pela cunhada; briga foi motivada por ciúmes

Na manhã dessa segunda (30), por volta das 01h25min, a Polícia Militar em Tocantinópolis efetuou a prisão de uma mulher de 23 anos, natural de Porto Franco/MA, apontada como principal suspeita de um homicídio no bairro Alto da Boa Vista II. Ela matou o próprio cunhado.



A polícia foi acionada através do 190, de que em uma residência no bairro acima citado havia uma pessoa agredida por arma branca. Ao Chegar ao local, a PM se deparou com a vítima ensanguentada e agonizando na sala de sua residência. Segundo relatos de testemunhas e da autora (Zilma Rodrigues da Silva), a vítima identificada como Ariclenes Souza Brito (28 anos), teria se deslocado á residência da mesma de posse de uma arma branca, tipo facão e feito varias ameaças saindo do local em seguida.



A autora foi até a residência da vítima, chamando pela sua irmã. Quando a mesma abriu a porta, a mulher trancou-a pelo lado de fora da casa, pegou uma arma branca, tipo facão, que estava em cima de um armário e começou a golpear a vítima, que se chamava Ariclene souza Brito, de 28 anos, natural de Marabá/PA.



A ambulância e a perícia foram acionadas ao local. Em seguida a Guarnição se deslocou até a casa da autora, onde a mesma foi localizada juntamente com seus 2 filhos. O Conselho Tutelar foi chamado e a autora foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.



