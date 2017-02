Troca de tiros com PM termina com 5 suspeitos mortos na capital

Cinco suspeitos de homicídio foram mortos em troca de tiros com policiais na noite de ontem (31), na capital Palmas. O grupo teria sido responsável pelo assassinato de um outro homem, momentos antes do tiroteio.



(Foto: Divulgação)

O homicídio aconteceu por volta das 22 horas na quadra 303 Norte, quando um homem foi surpreendido pelo grupo e morto a tiros dentro de um carro. A vítima ainda não teve o nome divulgado.



A polícia foi acionada para o local do crime e testemunhas repassaram informações sobre as características do veículo em que estavam os assassinos. A PM realizou diligências e conseguiu localizar os suspeitos na quadra 103 Norte. Houve troca de tiros no local e os cinco homens que estavam no carro suspeito foram mortos. Nenhum policial ficou ferido na ação.



(Foto: Divulgação)

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o amontoado de corpos na carroceria da Força Tática da Polícia Militar.



Segundo informações extraoficiais, os cinco mortos pertenceriam a uma facção criminosa, e estavam envolvidos em uma briga com outra facção na disputa por território na região norte de Palmas.