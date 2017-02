PM suspeito de acidente que matou Lorena diz que ficou em choque

Em depoimento à Polícia Civil, o sargento da Polícia Militar Marcos França de Souza disse que entrou em choque e por isso não parou para socorrer Lorena Lima Araújo, que tinha 25 anos. Ele é suspeito de dirigir o carro que bateu na motocicleta da jovem, no dia 25 de dezembro de 2016. Ela morreu no último domingo (29), após ficar mais de um mês interna da UTI do Hospital Regional de Araguaína.



O PM só se apresentou na delegacia cinco dias após o acidente. O inquérito pertence a 2° delegacia de Araguaína. A delegada responsável, Antônia Ferreira ainda, aguarda o laudo da perícia. "Dependemos do resultado das provas técnicas. A que velocidade estava o veículo, o local, qual foi a dinâmica do acidente. Então aguardamos a perícia."



"Ainda dependemos de algumas provas, não posso fazer essa afirmativa agora", respondeu a delegada ao ser questionada se já tinha elementos para indiciar o sargento.



Em uma semana, foi o segundo caso de um PM envolvido em acidente de trânsito com morte. Essa semana a polícia indiciou o sargento Sayno Oliveira, suspeito de dirigir embriagado e bater na motocicleta de um casal na BR-153, no dia 1º de janeiro.



"Considerando que ele teria feito o uso de bebida alcoólica, conforme as provas dos autos, considerando também a alta velocidade que ele trafegava no local, optamos por indiciamento dele, por prática de homicídio com dolo eventual", disse o delegado Rérisson Macedo.



Testemunhas disseram que o sargento chegou a sacar uma arma e atirar para o alto para intimidar as pessoas e impedi-las de filmar.



Procurada, a defesa de Oliveira, não quis comentar o caso. Já Souza, não atendeu as ligações.



Fonte: G1/TO