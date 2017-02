Homem é flagrado furtando cofrinhos do hospital do câncer

A câmera de segurança de uma casa lotérica em Araguaína, na região norte do Tocantins, flagrou um homem furtando os cofrinhos de doações para o Hospital do Câncer. Nas imagens é possível ver ele levando dois dos cofrinhos em uma sacola. No total ele conseguiu levar três dos objetos, um deles não foi flagrado pela câmera. O caso foi nesta terça-feira (31), mas a falta só foi percebida na quarta-feira (1º), quando a responsável foi buscar os cofrinhos.



O dono da casa lotérica não sabe dizer quanto dinheiro havia lá dentro. Ele contou que os clientes deixam moedas entre R$ 0,05 e R$ 1, que vão direto para o hospital, sem passar por contagem da casa lotérica. De acordo com ele, nenhuma das funcionárias percebeu a ação do rapaz. No vídeo é possível ver que ele se aproveita da distração da atendente enquanto finge marcar números em um cartão de loteria.



O homem ainda não foi identificado. A Polícia Militar informou que nenhuma ocorrência sobre o caso foi registrada.



Fonte: G1/TO