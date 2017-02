Três homens são executados em fazenda na zona rural de Dianópolis

Três homens foram executados em uma fazenda da zona rural de Dianópolis, sudeste do Tocantins. As vítimas são de Luiz Eduardo Magalhães (BA) e estavam desaparecidas desde a última sexta-feira (27), quando chegaram no Tocantins. As informações são da Polícia Civil.



De acordo com o delegado Afonso José Azevedo, responsável pelas investigações, as vítimas foram encontradas na manhã desta quarta-feira (1º). Os homens foram identificados como Josivaldo Pereira de Oliveira, de 43 anos, Bartolomeu Marques Brandao, de 34 anos, e João Farias da Silva, de 38.



Os corpos foram encontrados em uma fazenda a cerca de 18 quilômetros da cidade. Eles estavam amarrados com as mãos para trás do corpo, com os rostos cobertos com as próprias camisas e marcas de tiro nas cabeças.



As vítimas chegaram ao estado na última semana e o veículo em que eles estavam foi encontrado no domingo (29). A perícia esteve no local do crime e testemunhas foram ouvidas.



Os corpos foram levados para o IML de Palmas e liberados para a família.



Fonte: G1/TO