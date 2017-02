Colisão entre Punto e caminhonete L200 deixa duas pessoas feridas

Um acidente envolvendo uma caminhonete Triton L200 e um carro de passeio modelo Punto deixou duas pessoas feridas na noite de ontem (02), em Araguaína.



A colisão foi registrada por volta das 21h00min, na Avenida Filadélfia, onde o carro de passeio trafegava e no cruzamento com a Rua Rio Lontra, a caminhonete invadiu a preferencial atingindo a parte frontal do veículo e capotando em seguida.



Por causa do impacto, o Punto teve um princípio de incêndio que foi controlado com extintores. O motorista do veículo teve escoriações na perna e no rosto, já o condutor da caminhonete teve ferimentos na cabeça.



(Foto: Divulgação)