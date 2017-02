Criminosos roubam banco, fazem reféns e aterrorizam moradores

A madrugada desta sexta-feira (3) foi de terror para os moradores de Guaraí, a 173 km de Palmas. Criminosos invadiram a cidade, por volta das 2h, roubaram dinheiro da única agência do Banco do Brasil, fizeram reféns e fugiram atirando em vários pontos da cidade.



Segundo a Polícia Civil, cerca de 10 homens são suspeitos do crime. Eles estavam encapuzados em em duas camionetes. Os veículos teriam sido usados para fazer barricadas perto da agência e também do batalhão da Polícia Militar, que foi atingido por tiros.



Enquanto isso, homens arrombaram a agência bancária e explodiram o cofre para pegar o dinheiro.



A polícia informou que cinco pessoas foram feitas reféns durante a ação e foram liberadas momentos depois.



Após a ação, eles fugiram e por onde passavam iam disparando tiros, segundo moradores. Uma das camionetes usadas no crime foi incendiada a 27 km da cidade, na TO-431.



"Parecia filme de terror. Eles saíram dando rajadas de fuzil na cidade toda. Tem um bar próximo a agência que estava aberto e eles davam tiros rumo ao bar para amedrontar. Um homem foi abordado na rua e feito refém", contou um morador, que preferiu não se identificar.



Fonte: G1/TO