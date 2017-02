Polícia encontra mais de 3 mil comprimidos de anfetamina em carro

Policiais apreenderam 3.046 comprimidos de anfetamina com um homem em Araguaína, norte do Tocantins. A apreensão aconteceu durante uma operação conjunta com policiais rodoviários e agentes de trânsito, nesta quinta-feira (2).



Durante abordagens na avenida Castelo Branco, os policiais fizeram vistoria em um carro, onde foram encontrados os comprimidos, uma faca e dois aparelhos celulares. O suspeito disse à polícia que forneceria o produto para caminhoneiros. A droga é utilizada pelos motoristas para, principalmente, inibir o sono



O homem foi levado para uma delegacia de Polícia Civil. A Polícia informou que a fiscalização continua na região para minimizar o tráfico de drogas e pediu aos moradores que, ao se depararem com uma blitz, evitem fazer comentários nas redes sociais para não prejudicar o trabalho da polícia.



Fonte: G1/TO