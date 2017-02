Homem vai preso depois de tentar fazer compras com documentos falsos

Um homem foi preso nesta tarde em Araguaína por estelionato. A ação policial aconteceu depois de uma denúncia feita por um atendente de um estabelecimento comercial.



O homem fazia compras de celulares e outros objetos em um comércio, mas na hora de apresentar os documentos pessoais o funcionário da loja notou indícios de serem falsos e acionou a polícia através do 190.



Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, mas o homem já havia saído e deixado os documentos para trás. De posse das características do suspeito, os PMs conseguiram identificar e localizar o homem que foi detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão.



Com o suspeito, a PM apreendeu duas carteiras de identidade e duas habilitações que tinham fotos dele porém apresentavam nomes diferentes.



Preso em flagrante, o homem se identificou como Francivan de Oliveira Araújo, mas a polícia ainda não confirmou se este é o seu nome verdadeiro. Em depoimento, o suspeito disse que mora em Imperatriz.



Segundo informações colhidas pela polícia, o homem andava pela cidade em um carro com mais três ocupantes. A PM suspeita que tratam-se de comparsas nas ações criminosas de estelionato, mas eles ainda não foram localizados e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.



O carro que estava em posse de Francivan, não possui registro de furto ou roubo.



