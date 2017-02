Mulher fratura a perna após ser atropelada de propósito por motorista

Uma mulher ficou gravemente ferida depois de ser atropelada por um motorista visivelmente embriagado. O atropelamento aconteceu na madrugada deste sábado (04), no perímetro urbano da BR-153, na altura do Olyntho Hotel em Araguaína.



Segundo um motociclista que não teve identidade divulgada, a mulher e o condutor do carro aparentemente tiveram uma discussão e ele parou para socorrê-la, neste momento o motorista teria jogado o carro em direção aos dois. A motocicleta caiu no barranco e a mulher também foi atingida e sofreu fraturas pelo corpo. O motociclista saiu ileso do atropelamento.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local. Segundo a polícia, o motorista estava visivelmente embriagado e foi levado algemado para o posto fiscal para fazer o teste do bafômetro.



A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



A PRF não divulgou o nome dos envolvidos no atropelamento.



(Fotos: Portal O Norte)