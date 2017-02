Jovem armado é detido em flagrante e liberado após pagar fiança

Um jovem de 23 anos foi detido na madrugada deste sábado (04), durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar quando foi encontrado com ele um revólver.



A ação policial aconteceu por volta das 3 horas na entrada do Jardim dos Ipês. O jovem foi identificado como Jair Gomes Estorque Júnior. Com ele a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.



Jair Júnior foi levado para a Delegacia de Plantão e liberado depois pagar fiança e assinar um termo de culpa pelo porte ilegal de arma de fogo.



Errata



As primeiras informações colhidas e publicadas por nossa reportagem, davam conta de que Jair Júnior teria passagem pela polícia, fato posteriormente não foi confirmado e negado pela família.