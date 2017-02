PM recupera objetos roubados no valor de R$ 140 mil em Barrolândia

A Polícia Militar recuperou dois carros roubados na BR-153, na zona rural de Barrolândia, nesta sexta-feira (3). Dentro dos veículos foram encontrados joias e semijoias avaliadas em aproximadamente R$ 140 mil.



Segundo a PM, a apreensão dos produtos aconteceu depois que a polícia foi informada de um roubo em Miranorte. Os policiais fizeram uma barreira na rodovia e nesse momento os ocupantes do referido viram e abandonaram o carro, correndo para um matagal. Logo em seguida, a polícia também encontrou outro carro que também havia sido abandonado pelos suspeitos.



No interior de um dos veículos, os policiais encontraram um pano de joias com 13 pulseiras, 10 cordões, 1 bracelete, 16 pingentes, 17 anéis e 13 pares de brincos, todos em ouro. Ainda, havia 446 peças de semijoias, óculos, perfumes e relógios de diversas marcas. Os carros e todo material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia.



Fonte: G1/TO