Acidente entre moto e carreta mata duas pessoas no Norte do Estado

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta, matou duas pessoas no final da tarde de ontem (03), em Colinas do Tocantins, região Norte do Estado.



A colisão foi registrada por volta das 18 horas, no km 232 da BR-153. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas morreram ainda no local. Já o motorista do caminhão, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e pode responder por crime culposo, quando não há intenção de matar.



À polícia, o motorista da carreta contou que as vítimas estavam sentido Colinas e a carreta sentido Araguaína, quando repentinamente o condutor da motocicleta entrou na contramão. O caminhoneiro afirma que ainda tentou desviar mas não conseguiu evitar a colisão.



Segundo a equipe de Bombeiros de Colinas que esteve no local, um outro motorista disse que o motociclista já vinha conduzindo o veículo em zig-zag pela pista.



Apesar das informações apontarem para um provável estado de embriaguez do motociclista, os Bombeiros afirmaram que apenas a perícia poderá constatar se eles haviam ingerido bebidas alcoólicas.



No momento do acidente, as vítimas não portavam documentos e até o fechamento desta matéria eles ainda não haviam sido identificados.