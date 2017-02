Casal em motocicleta mata homem no meio da rua com tiro no peito

Um homem foi morto a tiros no meio da rua com vários tiros. O crime aconteceu no final da manhã deste domingo (05), entre as ruas Voluntários da Pátria e Falcão Coelho no Bairro São João em Araguaína.



A vítima foi identificada como Wuestem Robson Cardoso da Silva (27 anos). Segundo testemunhas, ele conduzia uma bicicleta, quando foi abordado por um casal em uma moto, os três conversaram um pouco e logo em seguida um dos ocupantes da moto efetuou um disparo contra Silva que foi atingido no peito e morreu ainda no local.



(Foto: Portal O Norte)

Segundo a Polícia Militar, Wuestem da Silva é suspeito de praticar roubos na cidade e tinha saído da cadeia há 20 dias.



Após perícia, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.



(Foto: Portal O Norte)

A polícia realizou diligências para tentar localizar os envolvidos no crime mas até o momento ninguém foi preso. A PM não descarta a hipótese de que o crime tenha sido motivado por acerto de contas. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.