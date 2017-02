Mulher acusa vizinho de estuprar e espancar irmã deficiente mental

A Polícia Militar foi acionada na tarde desse domingo (5), onde segundo denúncia via 190, uma mulher com problemas mentais teria sido espancada e estuprada por um vizinho.



Em entrevista à nossa reportagem, a irmã da vítima que preferiu não se identificar, contou detalhes de como tudo teria acontecido. Segundo ela, a irmã de 29 anos afirmou que estava na casa de uma prima onde o autor que é conhecido pelo apelido de “Cigano”, também estava e que ele a teria levado para um quarto e tentou obrigá-la a pedir dinheiro para os familiares dela para comprar drogas. A deficiente se recusou e neste momento ele teria começado a agredir ela dentro do cômodo onde segundo a vítima, ele também aproveitou para abusar sexualmente dela.



A irmã da mulher agredida disse ainda que esta não foi a primeira vez que “Cigano” abusou da vítima: “Ela tá com muito medo mas disse que ele já fez isso umas duas vezes com ela e sempre fazendo ameaça de morte caso ela contasse pra alguém”.



A irmã e a vítima foram levadas para prestar queixa na Delegacia da Mulher. A deficiente apresentava sinais de espancamento no rosto, costas, pernas e braços.



(Fotos: Portal O Norte)

A PM realizou diligências na tentativa de localizar o autor das agressões mas ele não foi encontrado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.