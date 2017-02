Bandidos rendem funcionários na Pipes em Xambioá e roubam R$ 1.200 reais

Uma dupla de assaltantes armados renderam três funcionários da Pipes, empresa que realiza o transporte de passageiros através de balsas pelo rio Araguaia e Tocantins.



O crime aconteceu no início da manhã desse domingo (05), em Xambioá. Imagens do circuito de segurança da Pipes mostraram toda a ação dos criminosos que chegaram ao local em uma moto e armados anunciaram o assalto.



Uma funcionária estava dentro do ponto de bilhetagem da Pipes e quando viu os assaltantes tentou trancar a porta para que eles não entrassem, mas quando ela percebeu que outros dois colegas haviam sido rendidos, abriu a porta e os ladrões reviraram o local em busca de dinheiro.



Os dois bandidos estavam armados e usavam capacetes para dificultar a identificação. Segundo a Polícia Militar, depois de vasculharem o lugar fugiram levando R$ 1.200,00 reais em dinheiro.



Ainda na tarde de ontem a polícia encontrou a moto utilizada no crime. Ela foi abandonada em um matagal da cidade. De acordo com a PM, o veículo foi roubado em Xambioá no dia anterior.



(Fotos: Divulgação PM)

A PM realizou diligências mas nenhum suspeito do crime foi preso.



Assista ao vídeo na íntegra: