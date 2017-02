Pai é preso suspeito de estuprar o próprio filho de apenas 3 anos

Um lavrador de 35 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira, 7, no centro de Pedro Afonso, acusado de estuprar o próprio filho de apenas 3 anos de idade. A prisão foi executada por uma equipe do 3º BPM.



Uma testemunha contou aos militares que o lavrador dormia na casa da família para quem trabalhava como chacareiro, acompanhado do seu filho, quando ouviu o garoto chorar e foi verificar. Ao adentrar o quarto verificou que ambos estavam despidos sobre a cama.



Em seguida, a testemunha entrou em contato com a mãe da criança e pediu que observasse as partes íntimas da criança, que ao examinar notou que ela apresentava lesões.



O pai acusado de estupro de vulnerável já havia fugido do local antes da chegada da PM.



O Conselho Tutelar foi acionado e, juntamtente com os militares, acompanhou a mãe e o filho até o Hospital Regiona de Pedro Afonso para atendimento médico.



De posse das caracteristicas do suspeito, a guarnição do 3º BPM localizou o lavrador na Avenida Mestre Bento e o prendeu. O homem foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Pedro Afonso. Lá foi constatado que o indivíduo também era foragido da Justiça do Maranhão, onde é acusado de assassinato. Diante disso foi cumprido o mandado de prisão preventiva do lavrador.



Fonte: Ascom 3º BPM