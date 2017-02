PF prende pai, filho em ação contra pornografia infantil na internet

Um idoso de 66 anos e o seu filho, de 32, foram presos em flagrante durante a Operação Prevenir, deflagrada nesta quarta-feira (8) pela Polícia Federal, em Goiás, para combater o compartilhamento e a publicação de pornografia infantil na internet. Além deles, outros três homens também foram detidos com fotos e vídeos de crianças, a partir de 3 anos, nuas ou em cenas de sexo.



Segundo o delegado Adriano Tarouco, responsável pelo caso na Delegacia de Defesa Institucional da PF, as investigações começaram no fim do ano passado. No total, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã. Eles foram expedidos em função do grande volume de material pornográfico que era compartilhado envolvendo os suspeitos.



Assim, os policiais visitaram seis imóveis, sendo que em quatro deles ocorreram cinco prisões em flagrante, incluindo as do pai e filho. “Quando os policiais chegaram a casa deles, em Goiânia, por volta das 6h, encontraram o computador do pai ligado e compartilhando material pornográfico. Ao fazer buscas na residência, também encontraram fotos e vídeos no computador do filho, que também foi preso”, disse o delegado.



Além das prisões do pai e filho, ocorreram dois flagrantes em Aparecida de Goiânia e um em Senador Canedo, ambos municípios na Região Metropolitana da capital. De acordo com o delegado, em duas das casas nada foi encontrado. Mesmo assim, foi recolhido material para aprofundar as investigações.



Ainda segundo Tarouco, dos cinco presos, apenas o homem de 32 anos era solteiro. Todos os outros eram casados e, inclusive, pais de menores. “Nos computadores foram encontradas as fotos e vídeos das crianças, algumas de 3 anos, nuas ou em cenas de sexo. As esposas não sabiam do envolvimento deles com esses crimes”, ressaltou.

O idoso deve responder por posse e compartilhamento de pornografia infantil na internet. Segundo o delegado, a pena prevista é de seis anos de prisão e não há possibilidade de fiança.



Já em relação aos outros quatro presos, eles devem responder por posse, com pena prevista de quatro anos de reclusão. Dois deles já pagaram fiança, cujo valor não foi revelado, e foram liberados. Os demais continuavam na sede da PF, em Goiânia, no início desta tarde, onde ainda prestavam depoimento.