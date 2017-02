fdfffdgdfg

Uma agente de saúde foi agredida por um morador de uma residência durante uma visita de rotina na casa. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (08),na Vila Norte.



A vítima que não teve o nome divulgado, pediu licença para a família e entrou na casa para fazer uma vistoria. Quando estava dentro da residência ela foi surpreendida por um morador que começou a agredi-la. A agente conseguiu sair do local e acionou a Polícia Militar que foi atender a ocorrência.



Segundo a PM, a família relatou que o morador de 41 anos sofre de problemas mentais. No ato de violência, o homem quebrou o óculos e o celular da servidora municipal. Os familiares pediram desculpas e entraram em acordo com a agente para arcar com o prejuízo material sofrido por ela.