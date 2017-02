Garoto estava com documento de moto usada por casal apreendido

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na Rua Beija-flor do setor Lago Sul. Com ele a polícia apreendeu armas e o documento da moto roubada que estava em poder do casal de adolescentes que foi capturado pela polícia na manhã de ontem (08), no setor Couto.



A Polícia Militar conseguiu localizar o menor depois de levantamentos feitos com a apreensão do casal. Além do documento da moto roubada, a PM apreendeu uma faca, um revólver e dois relógios.



(Fotos: Portal O Norte)

Apontando como comparsa do casal que foi apreendido na manhã de ontem depois de tentar assaltar um homem que estava armado e reagiu, o adolescente prestou depoimento na Polícia Civil e em seguida foi liberado.





(Foto: Portal O Norte)