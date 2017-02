Presos suspeitos de integrar grupo criminoso que agia nos dois Estados

Uma ação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, prendeu ontem (09), três homens suspeitos de integrarem uma quadrilha que praticava roubos em Goiás e Tocantins. Dois foram presos em Goiás e um no Tocantins.



Da Esq. para a Dir.: Daniel, Bruno e Antônio.(Fotos Divulgação Polícia Civil/Montagem Portal O Norte)

A primeira prisão aconteceu em uma residência que fica na zona rural de Goianira/GO, após compartilhamento de informações da Deic Araguaína, indicando que a casa estava sendo utilizada como esconderijo de criminosos do Tocantins.



No local, foi preso Daniel Ferreira Araújo (29 anos) e com ele foram apreendidos cerca de 500 gramas de Cocaína, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 40, munições calibre 40 e uma caixa de munições calibre 12 intactas. À polícia, Daniel confessou que roubava joias e ouro e indicou a residência de seu comparsa em Goiânia/GO.



(Foto: Divulgação Polícia)

A polícia se deslocou ao endereço indicado e prendeu Bruno Gonçalves Barbosa (26 anos). Em poder dele a polícia encontrou 12 munições Cal 38 intactas. Diante da situação, os dois detidos foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Goiânia.



Na ocasião em que Bruno e Daniel foram presos no estado de Goiás, os mesmos repassaram as informações relacionadas a comercialização de um Fuzil apreendido e que a transação ocorreria na cidade de Araguaína. A arma seria vendida para Antônio Leite Mourão (43 anos) e a entrega foi marcada para ser realizada em um posto e combustível na saída da cidade, onde a equipe da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC NORTE) Araguaína, coordenada pelo Delegado Anchieta fez a abordagem e prisão de Mourão.



Posteriormente, de posse de outras informações, a equipe realizou diligências na residência do suspeito, onde foram encontradas diversas peças para a fabricação de armas de fogo artesanais, bem como em outra residência foi encontrada outra arma de fogo, sendo uma carabina da marca Winchester, calibre .44 Magnum.



(Foto: Divulgação Polícia Civil)

Cabe ressaltar que o Fuzil calibre 762 é de uso restrito das forças armadas, embora a arma seja de modelo antigo é rotineiramente utilizada em ações criminosas de roubo a instituições financeiras.